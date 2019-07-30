劉崇鳳：女嚮導一直是稀有動物 這條路不好走

2019-07-30 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕登山嚮導劉崇鳳週日（28日）在臉書分享作為一名女嚮導的經驗談，提到無論是學生時期或出社會，女嚮導一直是稀有動物，這條路不好走，「但我多麼高興，能作一個女嚮導，才能看見上山的人們，遇見新的自己，長出自己獨一無二的樣子。」引發網友熱烈迴響、轉傳。

劉崇鳳憶述，幾年前，她作為嚮導，帶一位暱稱土匪的男性友人上雪山，當時另一名經驗豐富的大哥卻以為土匪才是隊伍嚮導，結果知道真相時，大哥的表情一臉困惑，眼神帶著懷疑和睥睨，「時至今，我仍記得那位大哥的表情，不知道為什麼忘不掉。」

劉崇鳳提到，大哥象徵一名現代社會看待女性標準與價值的代表，自小在這樣的環境中成長，造成大部分的「女強人」都長得很像，短髮、褲裝、自有一股氣勢，愈厲害的女嚮導，可能愈男性化，而當獲得稱讚時，經常都會聽到「她一點都不輸給男人」的形容，「我一直對這樣的話感到奇怪，為什麼要以男性為指標前進呢？」她指出，只要不輸給男性，足以齊頭並進甚至更出色，必會被欣賞、肯定，「這狀況，在山野間尤其明顯。」

她表示，女嚮導路不好走，但「我不需要跟男性一樣，我有我的女性特質，而這正是男性夥伴所沒有的。我們一起合作，陰陽合璧，才是自由。」她希望未來社會價值翻轉的那天到來，且身體力行，她也強調自己從不後悔當女嚮導，「我喜歡我的嬌小纖細，深自以此為榮，並且驕傲。」

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