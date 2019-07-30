中壢首家社區公托家園 即日起開放報名

2019-07-30 21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府社會局委託台灣幼兒早期教育協會辦理公設民營中壢中正社區公共托育家園，也是中壢首家社區公托家園，30日開熱鬧幕，預定收托12名未滿2歲兒童，即日起至8月9日上午11點止開放報名，並於8月10日上午10點辦理抽籤作業，收托對象為2個月至2歲以下的幼兒。

桃園市長鄭文燦出席開幕活動表示，這是中壢區首家正式營運的社區型公托家園，截至去年底為止，市府分別於龜山、中壢、大園、新屋、蘆竹、觀音、楊梅等行政區設置7處公設民營托嬰中心，在中央前瞻計畫預算支持下，積極尋覓合適的既有空間，設置微型公共托育機構，今年已完成設置桃園西門社區公共托育家園（4月3日開幕）、桃園慈文社區公共托育家園（7月1日開幕），以及新開幕的中壢中正公共托育家園共3家，預計今年底於平鎮、龍潭、大園、蘆竹再增加4家。

鄭文燦表示，桃園市出生率高居六都第一，市府積極推動相關社福措施，點燃托育公共化的火苗，自今年8月1日起，中央實施準公共托育新制，2至4歲育兒津貼為每月2500元，第三胎以上的子女，每月加發1000元；至2021年7月31日前，市府針對2歲以上、未滿3歲的幼兒，只要符合請領資格，每月加發500元育兒津貼；未來也將持續提升公托比例，並善用民間力量，讓照顧更普及、公平且優質化。

社會局長王安邦也說，社區公共托育家園係屬微型公托，以4位托育人員照顧12位幼兒，打造社區化、小型化的托育照顧服務，市轄公托中心及社區公共托育家園月費均為9000元（不含奶粉、尿布），另配合中央去年8月準公共化托育新制，幼兒送公托中心或社區公共托育家園每人每月補助3000元，家長實際支付6000元；社區公共托育家園收托時間為每週一至週五上午8點至下午6點，另延長托育時間為晚上7點。中壢中正社區公共托育家園電話：（03）461-0902。

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