驚！冷氣爽吹2個月不關 帳單「這金額」網友直呼神奇

2019-07-30 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕網路上不少人推薦變頻冷氣的省電效果，但也有許多人對此半信半疑，有網友決定實測，連續開2個月的變頻冷氣不關機，並在實驗結束後po出電費帳單證明，網友們看到金額直呼真是太神奇了。

該網友在臉書「爆廢公社」po文表示，他自5月12日開始不關冷氣，在5坪大的房間定溫26度連續運轉2個多月，最後帳單寄來5月27日至7月24日的費用只要1018元，比預期中的還省錢許多。

網友看見po文後直呼真是太省錢了，紛紛留言「可以放心的吹24H了」、「一直開著反而省電費，我也是都開著」、「冷氣噸數不大有差！！一級省電真的開越久省很多！」、「套房，非頂樓，無西曬，一級變頻空調，很有可能」，有其他同樣使用變頻冷氣的網友分享「設定25度一樣5坪，每天十小時，二個月多6百元」、「我家住頂樓（非套房），有一間房間變頻開24小時，固定27度加電扇，這個月電費是1千2百多」、「每天固定開12小時扣除公共電費兩個月不到500」，也有網友點出其他變因「要看有沒有西曬、非頂樓、沒其他熱源，變頻坪數不能買剛好」。

更有網友專業指出「是剛好你是套房沒有其它高耗電用電支出，所以基本起跳很低，平均一度是2塊，若是房間外牆沒有西曬、房間（包含窗戶）平常緊密的很好，基本上設定26度，壓縮機不會時常運轉！且看你才使用5百多度...若是一般家庭用量 不太可能只使用5百多度，大多超過，所以會造成台電的電費級距計算高，夏天大概平均要3塊多~5塊/度以上，所以一般家庭的總電費就會很高，因為級距算法跟你不同！電費不能單看這樣算滴！！因為每個家庭環境用電級距不同」。

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