交通黑暗期？彰化市區3大幹道陸續施工 民眾：這下有得塞了！

2019-07-30 19:40

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕彰化市交通黑暗期來了？包括省道台1線中山路、國道1號高速公路彰化市路段與中央路中央陸橋等市區3大幹道，都已陸續或即將動工，3大幹道總施工日期長達26天，發包施工單位呼籲民眾提早改道或改行替代道路，不過彰化市民對此憂心指出，這3大幹道交通流量大，平日就會塞車，一旦施工將更形雪上加霜，「這下有得塞了！」

彰化市中山路「路平專案」鋪設柏油改善工程，已從29日起展開，到8月23日止進行為期4個星期的作業，原本是從晚間8點到隔天清晨6點施工，為避免造成市民與用路人不便，臨時改變確定延後到每天晚間10點起施工，夜間施工路段分2期，第1期從彰化市旭光路與中山路口到台化彰化廠，路長3公里；第2期從金馬東路與中山路口到大度橋端，路長2公里，工程由南往北開始施作，以500公尺為一個施工區間，先做南端的北上車道，完成後緊接著再做同一區間的南下車道，也就是「半半施工」。

公路總局彰化工務段認為，採區間施工希望把對交通衝擊降到最低，施工期間封閉施工同向車道，開放對向車道雙向通行，車道縮減相對容易塞車，工務段已在施工前1公里架設施工告示牌，提醒用路人提早改道行駛。

至於國道部分，高速公路局中區養護工程分局已從昨天上午9點起至8月1日下午5點止，進行國道1號北上198公里彰化市路段外側車道伸縮縫工程，施工範圍從198公里200公尺到800公尺間，路線約600公尺長，施工期間封閉路肩和外側車道，國道三隊提醒用路人施工期間請盡量避開，若是非得行經，務必減速注意前車狀況，確保行車安全。

彰化市4大陸橋車流量最高的中央路陸橋，將於8月5日起至15日進行伸縮縫更換維修工程，工程預計11天，施工將從每天上午9點到下午4點進行，施工雖採調撥車道維持雙向通車，不過，因車道縮減，對車流量向來就高的中央陸橋來說，施工期間一定會塞車，市公所建議汽機車駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。

許多彰化市民與用路人就認為，彰化市區3大幹道陸續施工，好像講好了一樣，總施工日期長達26天，尤其中山路、中央陸橋車流量相當大，應把施工日期錯開才對，一旦施工，市區交通勢必進入交通黑暗期，「這下要有塞車的心理準備了！」

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