早產孩子早療能站了 這家烘焙坊感謝十方舉行義賣

2019-07-30 23:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北屯一家烘焙坊明天7月31日舉行一日義賣，將當天全數所、不扣除成本全都捐出，原來麵包店老闆4歲兒子查理早產造成腦性麻痺，到十方早療2年多後能站、能對話，進步許多，店家感謝十方照顧孩子，讓他們能開店圓夢、一邊照顧孩子，特別精選招牌麵包與糕點義賣回饋，十方烘焙坊學員昨天也提早去幫忙製作麵包。

烘焙坊侯姓老闆說，二兒子查理因7個半月就早產，呼吸窘迫造成腦部缺氧，罹患腦性麻痺，當時自己只是普通上班族，差點負擔不起復健費用，查理1歲10個月到十方中心以前，只會趴在地方，也不會說話，現在進步許多，已經會站立、對話，也能自己吃飯。

侯老闆說，查理到十方中心，接受全能的復健，較無後顧之憂，夫妻倆終於能圓夢開烘焙坊，特別以2個兒子的英文名字威利與查理取做店名，幼兒部的督導老師更是下班後來店裡餵查理吃晚餐、講故事，讓他們相當感謝。

侯老闆說，要不是十方啟能中心，查理如何能到一般幼兒園體驗課程、園方每個月舉辦外教學，老師們都一遍遍場勘，要讓孩子在能更安全學習，這是一個充滿愛與希望的園地「真得很值得關注！」知道十方將在8月舉辦募款餐會幫助弱勢兒童早療，因此在能力所及下，特別舉行一日義賣。

侯老闆指出，明天義賣準備招牌糕點，且比平日多出5、6倍數量，有明太子等口味的白屁屁麵包、韓國麵包、奶油泡芙、法式香草烤布丁、糖霜蛋糕等。營業所得全都「不經收銀機、不扣除成本」直接捐給十方啟能中心。

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