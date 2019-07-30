怕2私人祖塔修繕引土石流 居民意外踢爆違規開挖

2019-07-30 22:58

〔記者黃美珠／新埔報導〕也算撿到槍！新竹縣新埔鎮義民廟周邊居民擔憂，位於他們住家上方的2處大型祖塔興工修繕卻任意堆置土石，不僅造成農民出入耕作不便，還有可能影響附近野溪，威脅他們的居家安全，沒想到卻意外踢爆這2座私人祖塔涉嫌合法申請修繕，卻違規任意開挖擴建，新竹縣政府農業處表示，將從重開罰！

新竹縣新埔鎮義民廟後方、第7公墓內張姓祭祀公業和李姓家族的私人祖塔被檢舉，雖申請獲准修繕，卻未經許可就任意開挖，且有重建和擴建之嫌，前者開挖的深度超過10公尺，大量土方毫無防護地任意緊鄰著野溪堆置，威脅著下方居民安危，後者的墓塚土石因大雨，大量被沖刷到公墓連外路面上，已經影響耕戶進出安全。

新埔鎮公所表示，張姓祭祀公業和李姓家族的私人祖塔都在該鎮的第7公墓內，彼此緊鄰，且分於去年底向縣府以年久失修、斑駁龜裂為由申請「修繕」獲准。

縣府民政處表示，他們雖准許2案可依原來形式、採用原來材料或相近材料做部分修繕，但明令不能增加高度及擴大面積，且不能重新撿（洗）骨或起掘再葬，更不能有開挖整地、增建、重建、改建、擴建的情事，一旦違規就要受罰。

鎮公所配合前述許可到場丈量，確認張氏的祖塔修繕前地門堂長度15公尺、寬31公尺，墓塚及拜亭長19.6公尺、寬31公尺，拜亭高5.2公尺。李姓家族的地門堂長17.9公尺、寬19公尺，墓塚和拜亭長18公尺、寬25公尺，牌樓高度5.6公尺。

今年5月底公所獲報這2姓祖塔都有違規開挖現象，經到場拍照查報後認定，2案確實都沒有依照縣府原先核准的內容執行修繕，反倒有重建、甚至擴建之嫌，其中張姓的開挖深度甚至超過10公尺，上方還任意堆置土方，6月初轉報縣府。

縣府農業處7月中前往稽查確認兩案都沒有擬具水保計畫就擅自施作，因此當場制止繼續施工，然而檢舉民眾說李姓的工程直到上週才結束，張姓的到今天仍可見工人在場興建，因此農業處表示將依法從重處罰2案。

民政處還表示，2案申請人本月初已經到案說明，都強調他們只是「修繕」，並未重建或是擴建。

而依照目前構造物內並沒有實際擺放骨灰罈的現況，該處暫不能「鐵口直斷」現場構造物就是要做納骨使用，所以請公所暫時先列管、追蹤，未來只要有違法處，該處就會依相關法令開罰。

至於針對民眾的檢舉和質疑，新埔鎮公所近日將再派員到場稽查、重新丈量確認2案迄今的「修繕」範圍，以釐清是否都有重建、擴建問題。

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