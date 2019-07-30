環狀線一階年底通車 新北規劃接駁、轉乘方案

2019-07-30 17:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段將於今年底通車營運，新北市交通局規劃沿線接駁與轉乘措施，包括人行道舖面、行人庇護島、閃燈警示號誌及標誌設置，並增設計程車排班區、自行車道、汽、機車停車格與檢討公車路線，盼營造友善的交通環境。

新北市交通局今天在道安會報進行「環狀線第一階段接駁及轉乘規劃報告」，交通局長鍾鳴時表示，將串連環狀線車站周邊至社區、學校或商業區的人行空間，沿線闢設人行道，道路寬度不足者繪設標線型人行道，並設置禁止停車牌面；原本設置於人行道的台電變電箱等障礙物，將遷移至高架橋下空間，打造舒適及順暢的步行環境。

此外，沿線設置自行車道總長度10.24公里，提供3161席自行車停車位，14處捷運站周邊規劃YouBike租賃站，延伸環狀線轉乘服務範圍，帶動大眾運輸運量成長。

公車方面，環狀線第一階段行經新店、中和、板橋與新莊區，沿線共有171條公車路線，交通局表示，Y7十四張站及Y13中原站公車路線較少，將公開徵求客運業者新闢或調整路線，至於公車路線與環狀線行經路徑重複超過5成者，將檢討裁撤或調整行駛路線，另外，新增11座公車候車亭及22支智慧型站牌，未來規劃在新莊思源路快車道規劃5座長廊式候車亭，避免公車與機慢車交織。

針對民眾關心的停車問題，鍾鳴時說，已於車站周邊規劃臨時停車區與計程車排班區，提供1萬373席機車停車格、642席汽車停車格，轉乘車站將增設完整的導引指標。

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