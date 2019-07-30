新桃發電廠捐1200萬 關西8/1起加碼重金獎助生育

2019-07-30 21:48

〔記者黃美珠／關西報導〕新桃發電廠捐助關西鎮1200萬，提供鎮公所從今年8月1日起加碼照顧境內的婦幼，還幫當地中小學聘任外籍英文老師。特別是前項對於婦幼的生育獎助非常優渥，即便小生命是生在外國、或屬非婚生子女，只要符合相關獎助條件，這些孩子一呱呱落地就立刻替父母帶財3萬進帳，週歲、2歲又各有生日禮金1萬可領。如果加上縣府原有的「好康」，等於明天起，所有關西人的寶寶兩歲之前，人人都有6萬大紅包等著他慢慢長大分次收領。

鎮公所表示，前述獎勵生育政策是以每個新生兒數給錢，等於生雙胞胎給6萬、3胞胎給9萬，跟縣府現行：生1胎給1萬、生2胎給2萬，生3胎以上給5萬，1次生雙胞胎給3萬、生3胞胎給10萬的作法很不一樣。評估新上路的關西婦女生育補助辦法和幼兒生日禮金年需600萬預算，都靠新桃發電廠捐助的1200萬實現。

剩下的600萬，公所央請縣府教育處協助招聘5名外籍英文老師，交由鎮內12所中小學「專用」，薪水則由公所負擔。縣府教育處已上網招標，暑假過後將替全縣招聘23名外師，其中全縣「共用」的有18名，比過去多5個，另外5名由關西「專用」。

關西鎮長劉德樑日前就得意地說，前述專屬關西鄉親獨享的社福和教育新政，統統都將在今年8月1日上路實施。

未來只要新生兒的父母，有1方在實施日以前就設籍關西，或是實施日以後設籍關西6個月以上者，每生1個就獎3萬，新生兒滿1歲有1萬元生日禮金，滿2歲另有1萬，發到2足歲為止。

前述關西鎮婦女生育補助辦法也首見嘉惠非婚生子女、和在外國出生者外並擴大關懷，對懷孕滿24週以後卻不幸發生胎死腹中或生下死胎的婦女，只要檢具相關證明，一樣1胎可以領3萬的營養津貼。

至於非婚生子女部分，生母戶籍在關西者較無爭議，生母戶籍在外者，只要生父設籍關西滿6個月以上且有登記領養，一樣1個給3萬。在外國出生的，除了父母要符合前述的相關規定，本身則須在出生後6個月入籍關西才能領「獎」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法