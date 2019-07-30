比基尼女郎蘭嶼海邊戲水 被po網指褻瀆文化 引發熱議

2019-07-30 13:03

［記者黃明堂／台東報導］昨天有網友在臉書「台東大小事」貼出蘭嶼海邊有比基尼女郎的畫面，批評穿「三角內褲」褻瀆神聖的飛魚祭場，此文引發熱議，有人籲遊客自重，也有很多人認為傳統文化不應無限上綱，且隨意拍遊客引公審，很不恰當。

「你們當蘭嶼是墾丁嗎？這樣隨便穿著比基尼環島遊，還毫無顧忌的在部落灘頭穿著曝露泳裝恣意妄為，簡直褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場公共灘頭。」

網友po文批判，還貼上數張照片，顯示有3位女子在停放拼板舟的海邊戲水，當中有人穿比基尼泳裝。

原po指蘭嶼人的文化習俗雖然沒有保守到食古不化的地步，但也非開放到可以接受穿著曝露的趴趴走。

此文引發熱烈討論，有站在原po角度，要遊客給族人單純的尊重，也籲島上的民宿多加宣導教育。

但也有蘭嶼人說不記得不能穿比基尼到沙灘或者碼頭 ，但不可隨意碰拼板舟。

但有更多聲音認為傳統文化被無限上綱，更有網友嗆「只准自己穿丁字褲，不許遊客穿比基尼」。有人諷刺道：「請尊重我們蘭嶼文化，以後到海邊男士請着西裝，女士着禮服」。

有網友認為，海邊屬於公共開放場所，去海邊玩玩水，穿著泳裝也並無不妥，有禁忌的部分應該只是祭典用的拼板舟，別將事件無限上綱，弄得好像是不喜歡人到蘭嶼，且未經允許po遊客的照片已經明顯違反肖像權，侵害人格權小心被當事人吉。

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