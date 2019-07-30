全國區排最多的縣市…竟是這「小」縣

2019-07-30 13:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕極端氣候雨量驚人，各地排水洩洪功能引起關注，不過，您知道嗎？全台灣各縣市管轄區域排水（簡稱「區排」）最多的縣市，竟然不是6都都會大縣，而是全島10個縣中土地面積最小的彰化縣，全縣區排高達218條，高居全國之冠，總長度780公里，等同國道1號高速公路最北到最南端來回2趟的距離，民眾戲稱區排多，對抗淹水很有本錢。

1999年排水管理辦法立法，排水溝只要有2種以上排水功能的支流匯流而入，如灌溉或生活廢水就列入區排管理，依規定，區排由當地縣市管理維護，根據水利署最新統計，全國區排總數量1626條，彰化縣占13.4%共218條，全國最多，比全國第2高的台南市162條高出56條，也遠比南投縣166條、雲林縣142條、台中市130條多出很多。

彰化縣區排為何這麼多？縣府水資處副處長吳文昇指出，跟地形和法律的模糊地帶有關，彰化地形以平原為主，土地平坦，早年建構出密集排水系統，1999年排水管理辦法實施，當年不少農田或其他排水全納入區排，全縣區排因而暴增，最多曾高達300多條，2006年9月縣府組織改造，水資處前身水資局從工務局水利課「分家」單獨設局室，當年從水利課移撥交接給水資局的區排就有221條，水資處逐年檢討修正陸續減少3條，至今還有218條。

吳文昇表示，區排多治水、修繕經費可觀，光必做、最基本的區排清淤工程，每年經費至少1億元，由中央和縣府共同負擔，環境改變、排水功能細分更細，縣府未來會逐年檢討，擬重新劃分區排權責的起、終點，讓農田排水或市區排水及事業排水，回歸權責單位，農田歸水利、市區歸鄉鎮市公所、事業歸事業管理單位，分工更細，管理維護可以更徹底落實。

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