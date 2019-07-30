親子插畫家「香菇」出手 網友秒懂台中托育政策

2019-07-30 12:24

〔記者張菁雅／台中報導〕用漫畫秒懂台中托育政策！中央準公共托育政策今年8月上路，台中市政府與網路知名親子插畫家「香菇」合作，昨（29）晚在粉專「香菇愛畫畫」推出台中托育政策漫畫貼文，透過2位媽媽的對話，宣傳台中托育補助福利，媽媽最後話鋒一轉「那可以托育老公嗎？」獲得許多網友共鳴。網友紛紛留言「支持托育老公＋1」、「說出很多媽媽心聲」、「不是托育…是直接丟包」，也有網友讚「台中人我驕傲」、「當台中人很可以」，短短12小時就吸引近2000名網友按讚，效果十足。

新聞局表示，「香菇」擁有大群媽媽粉絲，這則貼文運用漫畫對話情境，一位媽媽反應這個月買小孩用品快超支，另一媽媽則告知可申請育兒補助，0至6歲小孩自己帶或托育每個月都有補助，而且台中因應中央政策，從優補助，台中的福利更完善，最後話鋒一轉「那可以托育老公嗎？」，旁邊則畫上攤在一旁滑手機中的爸爸，引起許多網友共鳴，相當風趣。

市府新聞局長吳皇昇也分享這則貼文，身為「香菇愛畫畫」粉絲的他表示，因應中央準公共化托育政策上路，市長盧秀燕立即追加8.5億元預算，「升級再加值」既有的托育政策，讓托育補助再進化，8月新制實施後，中央補助較優適用中央標準，台中補助較佳則適用台中標準，「完全到位」照顧台中市民。

新聞局說明，中央準公共化托育政策8月1日上路，擴大2至4歲育兒補助，2至4歲幼兒就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫家長支付，而低收、中低收入戶幼兒免繳費用；0至4歲幼兒如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月則可領取2500元育兒津貼。

新聞局指出，台中托育政策不只銜接中央政策，家長自己帶或托育都有補助，還讓福利更上層樓，從優補助。舉例來說，2至4歲就讀幼兒園的孩童，中央無弱勢加額補助，但台中繼續核發，每人每年最高3萬元；2至6歲送準公共化托育的孩童，台中每月補助3000元，獨步全國。

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