基隆買水果6樣800元 日本妹怒：台灣水果都這麼貴？

2019-07-30 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕6樣水果各一個竟要價800元？有民眾在網路發文抱怨，指日本同事來台出差，詢問基隆廟口附近要在哪買水果比較好，沒想到在她推薦仁愛市場後，日本同事事後卻痛罵質疑，「妳們台灣水果現在這麼貴嗎？而且老闆挑的釋迦根本爛掉一半不能吃」，引發網友一陣議論。

有網友在臉書社團《基隆人》發文指出，日前她有日本同事來台出差，並住在基隆廟口附近，當時同事詢問她要去哪買水果比較好，不料事後同事抱怨，指她到網友介紹的仁愛市場，只買6種水果、一種各一樣，竟要價800元，更誇張的是，老闆挑的釋迦根本爛掉一半都不能吃，感覺比在台北買還貴，直問網友「基隆是這樣的嗎？」

網友指出，同事來台很多次，但在台北買水果或搭車也沒被騙過，沒想到會在基隆被坑，網友自己則是表示被價格「嚇到我頭都掉了」。不過該文PO出後也引發一些網友質疑原PO，指網友本來就介紹錯誤，並說仁愛市場的水果攤都很貴，甚至還有人質疑原PO是不是道地的基隆人。也有不少網友紛紛提出建議，像是「那邊的水果是很貴最好先問一下價錢」、「這邊，就算在地人買，也是超貴的，沒有坑殺外地人」、「買水果前 請貨比三家或多家，筆記一下再決定要買哪一家」。

《ETtoday》報導則提到，水果店老闆娘喊冤，指稱目前並非蓮霧產季，才導致單價較，並強調該店水果品質優等。她也描述當天有秤重給日本女客人看，報價時也很客氣，全程都笑笑的，若覺得太貴不買也沒關係，不會因為不買就生氣。至於釋迦則是因女客人說要現吃，才會從冰箱拿出較軟的釋迦方便食用，並指若不小心手捏到、碰到，也有可能會出現軟爛的外表。

至於價格的部分，店家說水果都是每天一早跑台北濱江市場從北農批貨，目前藍莓一盒100元、火龍果一斤120元、釋迦一斤160元、玫瑰李一斤350元、日昇木瓜一斤130元，日本女客人買的木瓜128元、火龍果137元、蓮霧則約95元。

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