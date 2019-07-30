館長住院 吃屎哥嗆「七傷拳後勁開始了」 網酸：還想被打？

2019-07-30 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「吃屎哥」游兆霖日前挑戰「館長」陳之漢，但僅短短78秒就被打趴在地，28日有網友捕捉他孤單逛夜市的淒涼背影，昨日晚間他又在臉書發文，表示要館長住院是因為「七傷拳後勁開始了」，但數小時後又說要去林口長庚掛號腸胃科，還強調「我沒在開玩笑」，引來網友一片嘲諷。

吃屎哥三番兩次隔空挑釁館長，27日直接到成吉思汗健身房與與館長對戰，使出「九陰白骨爪」招數，但僅短短78秒就被館長打趴在地，跪地求饒連喊「不敢了」、「館長對不起」。昨日他在臉書發文表示館長住院是因為「其實我前面先下手為強偷偷使出七傷拳、後勁已經開始了」，但館長真實住院原因是睡眠不足、飲食不正常、壓力大、抽菸，對身體造成傷害而住院。

吃屎哥數小時後又發文要去林口腸胃科掛號，表示他近日排泄一直不順暢，「大便時候會流血、而且很痛出不來」，還強調「沒開玩笑」。網友對此紛紛留言「你又想嚐館長的大力金剛腿？」、「你被人利用了」、「是不是腸子和腦被踢破了」、「再去挑戰一次」、「這不是你要的結果」。

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