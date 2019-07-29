醫病》肝昏迷頻發作嚴重可致死 有可能缺鋅

2019-07-29 23:26

〔記者羅碧／台北報導〕酒癮、猛爆性肝炎、肝硬化和肝癌末期患者易出現肝昏迷（即肝腦病變），若未能及早找出原因治療，嚴重者可能致死；國內醫師臨床發現，排除誘發病因後，患者仍常肝昏迷，不妨抽血檢測血鋅濃度，若確定缺鋅，可適量補充，有患者因此減少肝昏迷發作次數。

鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主任莊武龍指出，臨床上，約有10幾位糖尿病患合併病毒性肝炎急性發作，或因肝硬化而引發肝昏迷，經急救後恢復意識。出院後，非常嚴格遵守「戒酒、定時排便、控制蛋白質攝取」等注意事項，但還是再次發生肝昏迷。

莊武龍抽血檢測患者的鋅濃度，發現他們明顯缺鋅，叮嚀他們從飲食營養中增加鋅攝取量，結果肝昏迷發作次數減少。

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師陳政國指出，腸道出血、高蛋白飲食、便秘、低鉀、脫水、感染是常見誘發肝病患者肝昏迷的6大因子，有關肝昏迷補充鋅的文獻不多。

陳政國指出，有國外學者每天讓肝硬化患者口服600毫克的鋅離子，結果發現肝昏迷有改善，也有研究發現，有補充鋅的病人計算功能有改善；他認為，或許中重度肝硬化病人缺鋅，可嘗試補充鋅離子。

肝病防治學術基金會董事長、台大醫學院內科名譽教授許金川指出，當肝功能不好時，體內的毒素尤其是氨無法排出體外，積在腦內，就會出現黃疸、倦怠、日夜顛倒、人格改變，智力減退，最後不醒人事等肝昏迷症狀；正本清源就是不要讓肝臟受傷，正確防治各種肝病才能防範肝昏迷的發生。

莊武龍指出，含鋅量高的食物有洋菜、米胚芽、黑木耳、南瓜子、芝麻、香菇、各種豆類、堅果類、大白菜、芹菜、牡蠣、蝦、動物肝臟等。

他也強調，目前並無醫療指引建議肝昏迷患者一律補充鋅，如果沒有缺乏鋅，補充鋅也沒用，況且鋅補充過多，會影響銅的吸收，引發銅缺乏症。

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