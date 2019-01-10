B肝患者吃阿斯匹靈 肝癌風險少3成

2019-01-10

〔記者林惠琴／台北報導〕老藥新用！Ｂ型肝炎是造成肝癌常見原因之一，但台北榮總大數據中心最新研究發現，Ｂ肝患者服用阿斯匹靈，可減少肝癌發生風險約三成。

據台灣肝臟研究學會去年調查資料顯示，全台約一七一萬Ｂ肝帶原者，其中二十七萬人不曉得自己是Ｂ肝帶原者。

台北榮總大數據中心主任吳俊穎表示，過去研究發現，抗病毒藥物、糖尿病藥物二甲雙胍、降血脂藥物史達汀類可減少肝癌發生風險，研究團隊進一步鎖定阿斯匹靈為研究方向。

每天1顆 半年可見成效

北榮團隊與台中榮總合作，利用健保資料庫追蹤全台二十萬四五○七名慢性Ｂ肝患者，發現每天一顆、連續服用阿斯匹靈六個月以上，再對照未使用者，結果吃阿斯匹靈減少肝癌風險約三成，成果已發表於世界頂尖的《美國醫學會內科雜誌》（JAMA）。

阿斯匹靈 可抑制發炎

吳俊穎認為，Ｂ肝慢性發炎是演變成肝癌的主因，而阿斯匹靈有抑制發炎、延長肝癌細胞週期成長等效用，可能因此達到降低肝癌機率。

吳俊穎並說，目前阿斯匹靈常用於高血壓或高血脂等患者，衛福部核准可用主要預防腦中風、心肌梗塞，若原本有相關心血管疾病的Ｂ肝患者，或許醫師可評估使用阿斯匹靈，有機會達到控制心血管疾病並降低肝癌風險的效果，但腸胃道潰瘍、出血是阿斯匹靈可能的副作用，要注意用量。

不過要具體釐清阿斯匹靈降低肝癌機率的機轉及效用，仍待進一步人體試驗確認。

Ｂ肝帶原者 全台171萬

另吳俊穎研究團隊以全台二萬三千多名Ｂ肝患者數據發展肝癌風險預測模式，再以香港一萬九千名Ｂ肝患者加以印證，預測準確度超過八成，正在發展成ＡＰＰ，輸入年齡、性別及有無糖尿病、高血脂、肝硬化與抗病毒藥物治療等資訊，即可計算出三年與五年的肝癌風險。

北榮團隊也跨國合作發現，全新四合一藥物根治幽門螺旋桿菌效果較佳、Ｂ肝帶原每年陰轉率為一．○二％。

北榮大數據新發現

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