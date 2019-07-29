老翁主動脈瓣膜狹窄病危 緊急TAVI免開心救回一命

2019-07-29 20:53

〔記者方志賢／高雄報導〕71歲種芭樂的羅阿伯，1個多月前突然喘不過氣來，就醫診斷罹患主動脈瓣膜狹窄，且主動脈鈣化嚴重，導致心臟衰竭、肺部積水，醫院發出病危通知，緊急接受免開心臟手術的「經導管主動脈瓣膜置入術（TAVI）」，才救回一命。

高醫心臟血管外科主任謝炯昭醫師指出，主動脈瓣膜好比是心臟的閘門，左心室收縮時會打開，讓血液流至主動脈並運送到全身；左心室舒張時，瓣膜會關閉防止血液逆流。

謝炯昭說，瓣膜隨著年紀增長出現鈣化且嚴重狹窄時，則會導致血液運送困難，造成心臟衰竭，病人走路或運動時就會胸悶胸痛或喘；嚴重時無法躺平睡覺，甚至呼吸困難需插管治療。

據統計，當心絞痛、昏厥與心衰竭等症狀出現時，患者平均存活率只剩2至5年，如果又合併其他多重器官疾病，平均1年的存活率只剩50%，所以症狀出現時就必須手術治療。

謝炯昭說，TAVI手術的特色是免開心臟手術，只在鼠蹊部畫開一道不到1公分的小傷口，從股動脈置入導管，植入支架瓣膜，取代原有瓣膜的功能，具有傷口小，復原快的優點。

高醫外科部部長郭耀仁表示，20幾年前，傳統開心手術就像是開立生死狀，因為心臟會暫時停止，麻醉也是高難度，術後傷口也大，高醫擁有免開心臟的TAVI手術，不僅是南台灣率先實施的，而且手術經驗豐富，讓高齡者多了治療新選擇。

謝炯昭說，高醫團隊為南台灣第一個執行TAVI的團隊，自2913年12月開始施行TAVI，至今已成功完成60例，術後30天的死亡率為0，成績傲視南部地區各大醫院。

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