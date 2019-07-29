竹東客家音樂村計畫拚翻案 邀地方音樂文化圈凝聚共識

2019-07-29 20:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府原獲客委會核定總經費3.75億元的竹東客家音樂村一案，去年11月遭暫予撤銷退回後，縣府完成細部版的細部設計預算書圖，今天邀集音樂及文化工作者竹東舉辦座談會，針對定位、內容及經營等議題，希望凝聚地方共識，2個月內再重新向客委會爭取補助。

針對有與會者憂心未來恐淪為蚊子館，交通旅遊處長游志祥表示，地方確有反對的不同聲音，但也仍有許多鎮民期待透過大型建設讓竹東翻身，發揚客家音樂文化，進而帶動觀光；此外，重新修正的音樂村建築物將避開有爭議的土地，不會影響工程進行。因此，縣府將納入座談會意見後，再向客委會提案爭取補助。

座談會在新竹縣教育研究資源中心舉辦，負責此案規劃的建築師謝英俊首先簡報，基地除規劃客家音樂村外，將結合旅客服務中心及交通轉運站暨地下停車場功能，未來三期、四期計畫納入竹東行政中心、文創商場和旅館等空間。其中，音樂村以禾埕、大戲棚為發想，設計音樂大禾埕/半戶外小劇場、創作空間如後製室、戶外小劇場等。

座談會討論4項議案，首先是建議竹東客家音樂村，去竹東二字，就名為台灣客家音樂村，擴大格局。其次是音樂村的發展主軸。第三是未來經營音樂傳承計畫。第四是大禾埕空間構想的討論。

文史工作者黎許傳表示，竹東舉辦逾50年山歌比賽，加上年輕一代的創新，是客家文化、生活的延續，相當難能可貴，他主張除客家傳統與現代音樂外，更應禮遇客家國寶大師，提供專用教室、鐘點費開班授課。黎許傳、彭學堯等人建議定位為台灣客家音樂村，擴大格局。與會者甚至建議提升層級至國立，直接由中央設專責中心管理。

與會縣議員，林思銘主張維持竹東名稱，未來由縣府專責管理不委外。郭遠彰也主張定位竹東，但內涵不侷限客家，也可納入其他音樂、舞蹈等展演。余筱菁則提醒工程應尊重土地所有權人。

劉小姐等人則質疑興建音樂村是否已達共識？會不會淪為蚊子館？文化傳承軟體需求大於硬體建設；另竹東鎮已有樹杞林文化館、客家戲曲公園，鎮民比較希望提供親子館、圖書館、體育運動場地或公園等公共場館。

交旅處表示，音樂村基地位於竹東鎮工業一路、工業二路及北興路口，面積約2.96公頃，由國有財產產有償移撥縣府使用，經變更竹東都市計畫（第五次通盤檢討）案，由原乙種工業區變更為旅遊服務專用區，目前土地爭議仍在訴訟中。

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