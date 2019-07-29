回屏東就業領6萬 「貼薪」政策放寬條件

2019-07-29 20:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今年3月推出「屏東好貼薪」政策，符合資格者每月縣府貼薪5000元，最多可領6萬元，申請截止至今年12月15日，共提供600個名額，但政策推出至今申請人數不到一半，縣府勞工處經滾動式檢討後，放寬申請條件，對於5人以下的微型企業員工，符合資格者也可申請獎助。

「屏東好貼薪」以15至44歲移居屏東縣者為對象，戶籍遷到屏東並在屏東工作者，或戶籍在屏東，從外地返鄉工作者，勞保投保薪資級距皆達2萬8801元以上（醫事人員3萬3301元以上），工作滿半年、沒有換工作，就有3萬元獎助金，滿1年再加碼3萬元，政策推出至今有282人通過申請。

屏東縣政府勞工處長林德輝指出，由於僱用員工未滿5人的公司行號，不是勞保的強制投保單位，因此屏東許多微型企業員工被摒除在申請條件外，放寬申請條件後，只要有受僱事實，提撥勞工退休金個人專戶，提撥金額達1729元（醫事人員1999元以上）者均可申請。

林德輝說，屏東5人以下微型企業約有5700個單位，其中有許多像是水電、汽修等專業人才，其薪資條件都符合申請門檻，希望鼓勵剛入行的青年朋友在屏東穩定就業，預期條件放寬後，能在年底達成600個申請目標。

勞工處也指出，2萬8801元與3萬元在勞保裡是同一個級距，屏東的傳統產業給薪多數是勞保基本工資2萬3100元，貼薪政策設立目的就是要鼓勵企業加薪，企業加一點薪水，縣府再補助一點，勞工薪水就會有3萬元，從目前已申請的個案來看，多數申請者是原本就在屏東工作的青年，為此特別遷戶籍到屏東，其中工業區、醫事單位申請者佔大部分，目前薪資多平均落在3萬元。

除了貼薪政策，縣府也推出「青創好夥伴」、「縣府挺起家」等宜居政策，其中於屏縣經營小規模商業或中小企業，最高貸款額度200萬元，目前勞工處也正研議提高額度，吸引更多青年南漂屏東。

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