又逢龍必反？ 台中州廳變身美術館規劃傳喊卡

2019-07-29 19:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢龍必反又一章？台中州廳升格國定古蹟即將啟動修復工程，近來傳出新政府推翻前市長林佳龍時期定調台中州廳作「國美館台中州廳園區」的再利用計畫；文化局長張大春強調，並未推翻前朝規劃，但因地方屢有盼台中州廳成「翻轉中區」利箭，確有要求文化部提出「更接地氣」規劃以活化歷史空間，沒有逢龍必反的問題。

林佳龍考量台中州廳具古蹟文資身分，僅作辦公廳舍可惜又突兀，去年11月與文化部簽署「國立台灣美術館台中州廳園區」合作意向書，推動讓台中州廳轉型升級為國家級藝術場館；近日文化局積極推動台中州廳修復工程前置作業，卻傳出新市長盧秀燕對相關規畫有意見，擔心場館再利用「太靜態」，無助活絡中區經濟，指示從長計議。

張大春指出，文化部原本規劃台中州廳、舊市議會打造類似國家視覺藝術館等建設，提出兩地及周邊能讓文化部代管30年，因台中市曾有將台中國家歌劇院「送」給中央的前例，「代管」台中州廳建議讓不少人有意見。

此外，也有人質疑，台中已有一個國美館且距州廳不遠，何必硬開「國美二館」，況且台中還在規劃「綠美圖」，也即將有新的美術館，「美術館會不會太多」；地方民眾更擔心若成美術館頂多白天開放時有人，晚間休館沒有人潮，無助中區經濟復甦，希望引進文創、商業行為以吸引人潮，助舊城區拚經濟，更「翻轉中區」。

張大春強調，因州廳預計3年後修復完成，在此之前將邀地方、藝術界及國美館、文化部等辦說明會，廣納各界意見，促文化部提出更接地氣且能促成中區拚經濟的規劃案，共創三贏；台中市仍保留與文化部的合作關係，沒有推翻前朝更沒有「逢龍必反」的問題。

不過，市議員黃守達指出，台中並不缺文創園區、青創空間，也不缺百貨公司與商場，與其複製勤美草悟道或審計新村的經驗，不如善用台中州廳身為城市歷史記憶或文化保存的格局，引進國美館與文化部資源，讓台中州廳打造成台灣近代美術的旗艦計畫，創造獨具特色的文化經濟。

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