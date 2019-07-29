減掉一個人！體重160kg渾身病 胃夾具+小腸繞道助找回健康

2019-07-29 19:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名26歲許姓男子，因體重達160公斤，不僅有三高（高血糖、高血脂、高血壓），還有睡眠呼吸中止困擾，健康、生活品質大受影響，因嘗試多種減重方法都沒效，就醫後醫師為他進行胃夾具合併小腸繞道手術，藉由減少進食量和營養吸收，術後1年多成功減掉60公斤，讓他恢復健康和自信。

這名年紀輕輕的許姓男子，身高171公分，體重卻重達160公斤，身體質量指數（BMI）達55，已屬於病態性肥胖，且合併有三高、睡眠呼吸中止症，因連走路進診間都氣喘吁吁，嚴重影響正常生活，大里仁愛醫院趙世晃醫師決定為他進行胃夾具合併小腸繞道手術。

趙世晃表示，此項手術是利用腹腔鏡放入胃夾，將胃部區隔成上下兩胃囊，食物僅能從胃夾具約1公分的空間通過，讓患者只要吃少量食物就有飽足感，且讓吃東西的速度變慢，養成細嚼慢嚥的習慣，讓食量在不知不覺中變少。

至於小腸繞道手術，則是藉此減少腸道吸收的範圍，並可促進分泌腸泌素、胰島素，達到控制血糖的功效，相較於傳統的減重手術，手術複雜度降低、住院天數短、併發症低，且保留胃原本樣子屬可逆手術，術後只需搭配1個月的流質飲食，1個月後就可恢復正常飲食。

趙世晃表示，該名患者手術後第一次回診，三酸甘油脂就從紅字降到正常範圍，經過1年4個月的門診追蹤，體重減掉60公斤，相當於1個成年人的體重，就連手術前被診斷出的糖尿病，也因體重下降而改善，糖化血色素從7.2%下降至5.4%恢復正常值，患者開心睡眠品質變好，工作時也不再容易想睡覺。

趙世晃表示，此項手術適合BMI超過32以上的民眾，若BMI達35且合併有糖尿病等症狀，住院健保還有補助，建議體重過重導致生活品質、健康狀態不佳的病態性肥胖病友，可透過胃夾具合併小腸繞道手術，讓體重下降找回健康。

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