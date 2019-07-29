吳琪銘會勘台65線延伸三峽案 公路總局2020進行評估報告

2019-07-29 19:29

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員吳琪銘今天邀集行政院政務委員吳澤成、公路總局及新北市府相關單位，針對台65線快速道路延伸三峽案進行會勘，希望能夠解決土城到大溪段尖峰時間回堵的問題；另一方面，三峽介壽路三段受到捷運三鶯線施工影響而出現塞車，呼籲市府能在大漢溪右岸另闢環河道路舒緩交通。

吳琪銘表示，土城交流道是國道3號及台65線的交會區段，尖峰時間容易在土城往桃園市大溪路段回堵到平面道路，建議將台65線由城林橋跨接柑園二橋後，延伸到三峽與三鶯大橋連接，最後銜接台66線。

新北市議員林銘仁、廖宜琨也到場並建議，若沿著大漢溪右岸到城林橋的方向必須來回轉彎，不如沿著大漢溪左岸進行工程到三鶯大橋後接往桃園龍潭，在用地取得可能也比較簡便。

對此，公路總局表示，預計將在2020年3月進行評估，期程約1年，評估完成後將提出改善或增設道路系統方案。

另外，由於捷運三鶯線落墩工程搭建圍籬，道路限縮造成塞車問題，在地民眾希望市府能夠開闢新的道路緩解交通。

新北市新建工程處長祝惠美表示，三峽介壽路段的捷運工程預計在2020年圍籬能夠退縮1公尺，2021年陸續逐段撤除圍籬，到2023年完工後道路恢復兩線道。

她說，新闢道路規劃在堤防外屬於高灘地，動工會影響生態，加上施工與捷運工程時間重疊，屆時環河道路完工後原本的道路也會復原成兩線道，無法即時解決交通問題，因此會由捷運局與當地里民持續溝通協調。

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