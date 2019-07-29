功維敘隧道爆紅 苗市所將大改造成舊山線新亮點

2019-07-29 16:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市功維敘隧道每月平均500輛次遊覽車遊客造訪，已成為知名景點，苗栗市公所向行政院交通部觀光局爭取列入「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，獲同意補助1520萬元，將進行功維敘隧道景點改造計畫，除綠美化，將著重於生態復育池、展演空間等，營造四季不同景致，成為舊山線新亮點，預計明年6月前完工。

舊山線功維敘隧道約120年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長441公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，經過苗栗市公所整修及苗栗縣政府在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，市公所陸續增加尚禹橋等景觀，擴大隧道南口腹地，去年再設置貨櫃屋旅客服務中心，4年多來，每月平均有500輛次遊覽車遊客前來攬勝，成為爆紅的景點。

苗栗市公所主秘邱宏宬指出，苗栗市提出「苗栗市舊山線功維敘隧道景點改造工程」向交通部觀光局爭取列入「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，獲交通部同意補助1520萬元經費、市公所自籌480萬元。

邱宏宬表示，這項改造工程是從功維敘隧道南口到北口，約1公里，共分青青大草原、親子活動空間、生態復育池、展演平台等，另還有綠色車廂廁所、懷舊月台、車票許願設施等，提供遊客不同的體驗。

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