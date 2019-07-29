新北提報9停車場興建 爭取前瞻計畫補助

2019-07-29 14:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三重商工地下停車場將於明天（30日）啟用，是前瞻建設計畫挹注興建、首座完工的停車場；交通局長鍾鳴時表示，三重商工停車場總工程經費高達6.14億元，感謝中央的支持，新北市政府再提出9案停車場申請前瞻計畫補助，盼中央全數支持，紓解民眾停車迫切需求。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，三重商工地下停車場以「省能源、省資源、低污染」綠建築設計概念為主軸，引入自然通風、採光及綠意，獲得新北市都市設計大賞首獎，並榮獲新北市工安獎選拔特優及行政院第12屆公共工程金安獎工程類優等肯定，保留校園綠地和未來的產學大樓基地，為學校與社區民眾創造多贏。

鍾鳴時指出，目前中央已核定板橋音樂公園等17案停車場建設計畫，總經費84.18億元，其中中央補助31.52億元，地方需負擔52.66億元，新北市交通局已展開停車場工程招標前置作業，預計2022年陸續完工，將可提供6083個汽車格位、2141個機車格位。

鍾鳴時表示，為推動停車場建設，新北市成立停車場作業基金支應工程經費，目前基金舉債達33億元，預估2020年舉債將高達60億元，新北市財政拮据，需要中央補助挹注建設。

鍾鳴時說，提報前瞻計畫補助的9案包括三重公37、重陽公園、信義公園、永康公園、綠湖公園、板橋信義國小、海山高中地下停車場、永平立體停車場、玫瑰公園立體停車場等，皆已完成可行性評估報告，並經過停車供需調查、財務分析等，總工程經費高達33億元，完工後將可提供2517個汽車格位、762個機車格位，盼中央全數支持給予補助。

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