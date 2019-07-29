新北環狀線一階預計年底通車 今起測試系統穩定性

2019-07-29 12:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段預計年底通車，今天起進入為期1個月的系統穩定性測試，電聯車將模擬營運狀況，並比照營運班表行駛，確保未來安全無虞。

新北市捷運局表示，環狀線自今年6月底開始進行電聯車妥善率及系統可用度前置測試，目前已告一段落，將於今天起啟動穩定性測試，比照正式營運狀況及班表，早上6點發車，晚上12點收班，模擬未來營運可能發生的各種狀況。

捷運局指出，穩定性測試階段預計為期1個月，測試通過後，將可依大眾捷運法規定，報請地方主管機關辦理初勘作業。

針對環狀線沿線住戶關心的車輛行駛噪音問題，市長侯友宜於今年6月27日突襲進行噪音量測，並聽取住戶及管委會陳情意見，責成相關單位務必於通車前將高頻噪音降低。

捷運局表示，針對噪音源改善，已完成軌道拋光及車輪切銷整圓作業，並加強噪音隔絕，包括延伸隔音板長度、裝設吸音圓筒、增加貼設吸音材質範圍等改善措施，由廠商趕工施作中。另外，轉彎幅度較大路段，已規劃裝設軌道自動潤滑系統，於電聯車經過時自動噴塗潤滑液，有效抑制輪軌摩擦尖銳噪音，預計8月底完成裝設。

捷運新北環狀線第一階段路線位於新北市境內，自新店大坪林站起，經過新店、中和、板橋及新莊4個地區，至新莊新北產業園區站，沿線共14個車站，可串連新店線、中和線、板南線、新莊線及機場線，未來可與安坑輕軌及萬大─中和─樹林線連結，通車後從新店至新莊地區，預估可節省20分鐘，促進沿線地區發展。

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