家中長輩在洗衣機裡藏芒果 他沒發現直接洗衣悲劇了...

2019-07-28 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕1位民眾在臉書的發文獲得破萬名網友熱議，他日前使用家中洗衣機要洗衣服，卻沒發現家中長輩在裡面暫置1包芒果，洗完後發現已經來不及了，全部的衣服都飄散「天然香味」，他坦言「衣服洗了兩三次芒果味還是很重！」，整起事件讓網友笑翻。

民眾把照片與事情經過分享在「爆廢公社」，他表示，家中長輩把1包芒果暫時放在洗衣機裡面，當時放衣服進去只瞄一眼洗衣機內部，「沒有探頭下去看整個內部才會發生這個悲劇」，洗程結束後果肉全都黏在衣服上，「後來在浴室刷衣服刷到快往生」。

民眾提到，浴室地板「都是芒果纖維！比衛生紙更難處理！而且淺色衣服全毀了！衣服洗了兩三次芒果味還是很重！」，他建議，「喜歡天然香味的人可以考慮用芒果洗衣」；對於有網友質疑整起事件真實性，他強調，「以科學角度來說沒有絕對，只有趨近零或一百的值！這也印證在現實生活中！任何事絕對沒有絕對不會發生，只是機率特別小而已」。

網友們在這篇貼文下方留言：「突然覺得上次老公害我洗到地瓜，這種事情可以被原諒了」、「對不起，我笑了！雖然我可以想像有多崩潰」、「這篇貼文好有味道」，但也有大量網友詢問「趕快搖一搖長輩的肩膀問：為什麼要把芒果放在洗衣機裡？」，雖未獲得原po回應，但有過相同經驗的網友回答：「因為怕被老鼠吃掉，我媽是這樣做的」。

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