陳昇花蓮「夏，田」熱唱！水田舞台喝啤酒直呼「會頭暈」

2019-07-28 22:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕被譽為全台最美縣道的花蓮縣道193線，首次舉辦封路嘉年華！193農青禾音樂埕之「夏，田音樂會」，今天在玉里鎮麻汝路段封路700米，舉辦農村創意行走、農村市集等系列活動，晚上還有陳昇、原民藝人桑梅絹等獻唱，讓偏遠的部落一下子湧進大批遊客，盛況空前。

玉里鎮松浦里這幾年新興景點「玉里天堂路」，小徑從193線蜿蜒進入沒有一根電線桿的縱谷田野，漂亮程度不輸池上天堂路。「193農青禾音樂埕－夏，田音樂會」會場就位於天堂路北側的麻汝部落外環道，下方還開闢一塊水田搭建「水上舞台」及田埂座席，活動昨天下午二點半起開跑，讓193縣道沿線包括福音、麻汝等偏遠部落湧進大批車輛，都是要來參加封路嘉年華。

封路活動現場邀請玉里、富里、瑞穗的小農及店家擺攤，每一攤在裝飾風格上都很用心，呈現唯美的文青風，193線變成「行人專屬」道路，路邊還鋪稻草邀遊客「躺在馬路看天空」，柏油路也開放大小朋友拿起彩色粉筆塗鴉，遊客則搭乘農用搬運車徜徉縱谷的水田，十分悠閒。

傍晚五點半後，夏田演唱會開鑼，陳昇與阿VAN、新寶島康樂隊一上台，就稱讚舞台「搭在水田上」很有巧思，陳昇還說「搖得他都暈了」，演唱會上當然少不了啤酒，玉里特產的文旦柚啤酒「旦是又何奈」讓陳昇在舞台上暢飲，爭取在地產品曝光度。

陳昇以玉里河東行動郵車為背景的「水尾郵便車」，為演唱會開場，還接連獻唱「愛你一萬年」等多首歌曲，玉里鎮長蔡秋龍、瑞穗鄉長陳進光也被陳昇拉上舞台「挑戰拉長音」，現場還起鬨「輸的人要跳水田」，炒熱氣氛。

接著包括金曲獎最佳原民歌手桑梅絹、鬆餅痕樂團、李竺芯接力熱唱3小時；當天還有「DRESS CODE」，入場者穿著花襯衫搭配斗笠、農用袖套，送旅英畫家優席夫設計的運動毛巾一條，也吸引不少遊客提早進場，創造市集的攤商收益。

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