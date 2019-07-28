大里人潑水節登場 清涼辣妹遭圍攻

2019-07-28 19:23

〔記者陳建志／台中報導〕天氣炎熱，大人小孩都想消暑，大里立新獅子會、大里人聊天室今天共同舉辦「大里人潑水節」，現場除精彩的歌舞表演，還安排辣妹到場和民眾打水仗，吸引上千位大小朋友到場同樂，大家水槍、水桶都出籠，雖然全身濕透但都開心的說：「好好玩喔！」。

大里立新獅子會會長江和樹表示，目前正是暑假天氣炎熱，希望透過舉辦潑水節，向民眾宣導反酒駕、反毒品、反詐騙的理念，讓年輕人建立「喝酒不開車，開車不喝酒」的正確觀念，並讓小朋友和家長度過一個不一樣的暑假。

江和樹說，去年是首度舉辦大里人潑水節，今年由立新獅子會和在地臉書社團「大里人聊天室」再度舉辦潑水節，活動9點開始進行健康熱身操，包括立委何欣純、市議員林碧秀、李天生等人都到場跟著大跳泰國舞熱場。

現場除有精彩的薩克斯風、社區舞蹈團表演，主辦單位還邀請年輕辣妹到場跳熱舞，活動原本預計10點開場，但民眾看到清涼的水池都等不及，許多小朋友拿起水搶就裝水狂噴，有人連還沒使用的廚餘回收桶也拿來裝水，工作人員更拿著水柱朝公園四周噴灑，讓大家都「濕身」了。

穿著清涼的辣妹，更下到水池中和大家打水仗，小朋友不客氣，拿起水槍、水桶就朝她們身上猛攻，年經辣妹也不客氣拿起水桶裝水還擊，現場水花四濺High翻天。

今天現場除了讓民眾開心打水仗，還準備了液晶電視、腳踏車等2、300個獎項讓民眾摸彩，得獎的民眾都開心玩水還可以拿獎品，希望明年能繼續舉辦。

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