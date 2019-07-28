慢飛天使畢業了！ 上台獻花、跳舞感動師長

2019-07-28 16:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕「孩子無法改變他的身心，但我們陪他一起探索無限的可能！」新北市立八里愛心教養院附設日托中心今天舉行畢業典禮，慢飛天使小璽的媽媽劉家君在台上道出對教保員的感謝。小璽在三峽日托中心就讀5年，從原先無法站立到能自行走路，從需要他人餵食到獨自進食，看著小璽的進步成長，劉家君有著滿滿的感動。

劉家君表示，現年7歲的小璽因為早產，曾進行動脈手術，當醫生宣告小孩恐怕無法行走，晴天霹靂的消息令她難以接受，在三峽日托中心老師及專業團隊的療育課程下，小璽努力配合復健，只要有一點進步，她就很開心。

小璽的父親謝浩維在三峽開設男裝服飾店，夫妻倆工作之餘全心照顧小璽，小璽最喜歡到三峽日托中心上學，每次放學回家，小璽總是期待著問，接送他的交通車阿伯和阿姨什麼時候來？謝浩維說，三峽日托是一個充滿愛心的地方，讓小璽每天快樂學習。畢業典禮上，小璽搖晃著身體步上舞台獻花給媽媽，也給爸爸一記大大的擁抱。

此外，6歲患有中度自閉症的丞丞，在三重日托中心就讀3年多，母親陳淑芬表示，丞丞因情緒不穩，曾經抓傷老師的孩子，她為了孩子的口語訓練和情緒問題，與孩子弄得兩敗俱傷，但老師教她做觀察記錄，以正向教育開導，「看他優勢的地方，而不是看到不足之處！」她試著用老師教導的方式，一點一滴累積成果。

陳淑芬說，3年多的學習讓丞丞有了進展，現在每天洗澡會自己準備衣服、沐浴乳等，她只要在一旁輔助即可，丞丞還會幫忙簡單的家務，情緒障礙改善許多，她感謝老師們的辛苦教導，因此主動加入志工行列，和孩子一起學習成長。

八里愛心教養院今天為三峽及三重日托中心的畢結業生舉辦「派對動物趴」，小朋友在父母的陪伴下步上紅毯，在校生以一曲「拉德斯基進行曲」歡送學長，慢飛天使們打扮成可愛動物，表演「森林音樂會」、「西遊記糖三讚」等曲目，跟不上節拍的逗趣表情，看得台下的家長捧腹大笑，一首「隱形的翅膀」手舞又讓師長們感動地頻頻拭淚，場面溫馨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法