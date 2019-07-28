宜蘭運動公園傳狗兒遭下毒 縣府追查找不到狗屍

2019-07-28 16:28

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭運動公園27日晚間傳出有人「毒狗」，發現民眾事後將照片貼上網路，提醒其他狗主人小心，宜蘭縣政府農業處獲報後，派員前往追查，但未在運動公園發現犬隻屍體；農業處表示，若確定有人毒狗，加害人恐面臨2年以下徒刑，可併科20萬元至100萬元罰金。

林姓民眾昨深夜在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，稱有人在宜蘭運動公園「毒狗」，還放上受害犬隻照片，呼籲狗主人小心；由於宜運遛狗人士眾多，貼文一出後引起民眾熱議，留言痛罵毒狗人「狠毒」、「怎會那個狠心？」，但也有人納悶「怎麼確定有人毒狗？」

宜蘭縣府農業處獲報後，當晚派員前往宜運追查。農業處長康立和表示，動防所人員需找到屍體才能帶回動防所檢驗，釐清死因，才能確定動物是否被人傷害；不過動植物防疫所人員到場後，並未在運動公園發現受害犬隻。

由於宜蘭近年並未傳出有狗刻意遭人毒死，消息傳出後防疫人員相當重視，康立和說，他已請警方連絡貼文者，盼能釐清事件始末，依照「動物保護法」規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若確定有人毒狗，將依法辦理。

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