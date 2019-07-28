員山國中女籃隊「愁」錢 叫賣家鄉魚丸拚圓夢

2019-07-28 16:14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕曾在全國甲級聯賽拿下亞軍的員山國中女子籃球隊，預計8月赴新加坡、馬來西亞移地訓練，但出國經費至今仍短缺約60萬，籃球隊最近兩天在宜蘭市新月廣場前義賣家鄉名產「魚丸」，一顆魚丸，蘊藏球員冠軍夢。她們自信說，「自己的夢想，要靠自己追！」

員山國中女籃實力堅強，2016年全國籃球甲級聯賽闖進冠軍賽，最後摘下亞軍，不僅寫下隊史新紀錄，也是宜蘭縣男、女子國中籃球隊最佳成績。

該校女籃去年再次打入甲級聯賽四強，取得國外移地訓練資格，預計8月20日啟程，到新加坡、馬來西亞等國，與跨級別對手交流，增進隊員實力。

員山國中女籃隊教練游宸翔表示，移地訓練可以增加選手抗壓性、比賽經驗，尤其國內外訓練方式、選手實力有別，對於球員來說，有助增加基礎實力、凝聚向心力，若要成為頂尖選手，這些條件不可或缺。

女籃隊18名球員、教練出國費用，粗估需98萬元，扣除中央補助的32萬，經費還有66萬元缺口需靠學校自籌，女籃隊熱心家長、球員義賣家鄉名產「魚丸」，設法籌措出國經費。

「來買魚丸哦」、「請幫助我們出國！」為籌措旅費，女籃隊27、28日在新月廣場外，準備850斤魚丸義賣，頂著烈日大聲叫賣，盼彌補旅費缺口。

女籃隊隊長李泳喬說，希望可以靠自己女力，籌措經費出國，「努力得來的成果，我們也會更為珍惜！」

義賣魚丸消息傳出後，最近社會各界陸續響應；員山鄉縣議員黃浴沂、陳俊宇贊助訓練裝備，還有校友號召同班同學出錢響應；員山國中校友簡滄瀴說，他們全班十幾人，響應150斤魚丸，幫助學妹圓夢。

游宸翔說，考量訓練時程，義賣活動僅舉辦2天，未來改採網路預購、出貨，讓孩子專心練球，女籃隊即日起將在校展開密集訓練，希望在明年甲級聯賽中，為宜蘭再添佳績。

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