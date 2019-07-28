這個縣3路段車禍最多 機車族死亡事故占6成

2019-07-28 15:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局分析今年上半年交通事故案件，以路寬車多的中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（120號縣道）等3處路段最易肇事，車禍時間以下午尖峰時段最多，主要肇事原因則是未注意車前狀況居冠。

警察局交通隊統計，2019年1至6月份止，新竹縣發生A1交通事故（24小時內死亡）計20人，比去（2018）年同期23人，減少3人，降低1％；A2交通事故（受傷或24小時後死亡）計5771件，比去（2018）年同期6171件，減少400件，降低6.5％。

其中20件交通事故A1死亡車禍，機車族群事故率為12件，占60％，比例最高。又以中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（120號縣道）最易肇事，這3處路段皆為雙向4線道，車流量大，車速容易過快；發生的時段則以16至18時4件最多，其次為18至20時、12至14時各發生3件居次。探討車禍主要肇事原因，第一未注意車前狀況、第二未依規定讓車、第三左轉未依規定等。

交通隊長陳鴻德表示，針對上述造成死亡車禍及易肇事路口，縣政府召集相關單位進行現地會勘，分析肇事原因，改善交通工程及行車環境，並透過每個月道路交通安全聯席會進行研討及管制，由警察局加強執法及勸導，工程小組強化各路口的交通安全設施，同時協請監理等單位加強教育和宣導，期能透過工程、執法與教育的手段，優化交通工程與環境，降低車禍肇事率。

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