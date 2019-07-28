輪椅變身開心小店 慢飛天使要養活自己

2019-07-28 13:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕慢飛天使黃囿鈞，要靠自己力量起飛！

在鹿港通往彰化的彰鹿路五段的超商門口，每到傍晚就可以看到親切的囿鈞坐在輪椅上，把輪椅改造成小攤子，在賣自己所寫的書，以及師長朋友的友善米與相關產品，由於囿鈞從小因高燒導致腦性麻痺，他自製海報自我介紹。

黃囿鈞是鹿港聖母聖心啟智中心院生，個性開朗的他，還花了5年時間「打」完20萬字的書，因為他只能用單手打電腦，因此，書中每個文字都是一個字一個字慢慢打出來，「打」出他成長過程，有開心的事，也有遇到難過與挫折的關卡，還好有親愛的家人與啟智中心的師長陪伴，才能一路走到今天。

「我想要靠自己的力量養活自己！」囿鈞說，他今年30歲了，他覺得除了在啟智中心經營官網以外，應該要把觸角向外伸展，但因為行動不便的關係，要找一份固定工作並不容易，他決定改造輪椅成為開心小店。靠著賣東西，朝著獨立自主生活目標前進。

囿鈞找來木匠，打造放在輪椅上的木架子，自己設計海報來自我介紹與產品介紹，連賣的東西，除了自己的書，還有認識師長朋友家的產品，從友善米、果凍到豆乾，來買的民眾就自己挑選，自己找錢。

囿鈞說，因為他的交通工具就是輪椅，他挑選離家夜市去擺攤，每天傍晚就在住家附近的超商門口來經營他的輪椅小店，原本父母會擔心他能否單獨賣東西，但他認為三十而立，總要踏出第一步，他想要能夠養活自己，讓父母放心。

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