培力有愛 育4子單親媽哽咽：成就了我的家

2019-07-28 11:58

〔記者王涵平／台南報導〕單親媽陳美齡與4名子女參加北台南家扶培力方案，今在成果發表會分享，哽咽地說，感謝家扶介入，改變了一家人的互動。

北台南家扶今日舉行「五大培力方案聯合成果發表會」，230位親子展現為期半年至一年來的培力成果，家住新營41歲陳美齡，從小在單親家庭長大，因家窮自國小就開始打零工，婚後陸續生下4子女，離異後獨力撫養，而父母健康也亮紅燈，讓她疲於奔命，人生掉落谷底之際，曾一夕間滿頭白髮。

她說，感謝家扶介入，除了提供經濟補助，讓年幼的子女也能有免費學習烏克麗麗、街舞的機會，大兒子從國中開始參加少年展力培力方案，培養出自信、獨立的能力，與團隊成員共同完成公益旅行、孝親辦桌、自籌旅費圓澎湖夢等，驚訝的是，每個活動由孩子自行規劃，看著孩子們的成長，開始對人生重拾希望，相信貧窮循環將會有終止的一天。

北台南家扶主任莊淑惠表示，為培養家庭自立能量，依家庭生命週期的各個成長階段陸續開辦家長生涯發展、青年自立釣竿、少年展力計劃、幼兒啟蒙方案，近年來同時開辦才藝隊，期讓貧困兒童亦能受到五育均衡教育的學習機會，已陸續看到正向的成長及改變。

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