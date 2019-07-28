蜂蜜誘母熊 小熊媽媽徹夜未現蹤

2019-07-28 11:01

［記者陳賢義／台東報導］昨日上午遭2隻土狗追獵的小熊，台東林管處昨晚暫置被發現野林，吊掛蜂蜜誘使熊媽媽現蹤帶回，徒勞無功；林管處表示，可能是工作人員為替小熊搭建暫置鐵籠忙了整晚，周遭殘留人的氣味，熊媽媽才未出現，呼籲民眾「愛牠就給牠多一點空間。」勿到現場干擾野放工作。

昨日上午11時許，1隻與媽媽走散的小黑熊，被2隻土狗發現追趕，逃竄到海端鄉廣原部落，綣縮身子躲在樹下，附近工作農友赫見搶救，捕捉起來關在籠子裡保護，通知台灣黑熊保育協會及台東林管處前來協助。

為幫小熊找回媽媽，應變小組先行安置隔離、現場警戒，並向當地落族人說明，及討論後續因應，研判可能與去年花蓮南安小熊的年齡相似，經台東縣動物防疫所及花蓮南安小熊的獸醫初步觀察，廣原小熊的活力、野性與食慾頗佳，昨日下午已進食水果、蜂蜜水、白煮蛋等。

由於廣原小熊具攻擊性，獸醫無法貿然接近，只能從籠外檢視外觀、活力、行為及觀察排遺，無法判斷性別，台東林管處望能讓小熊原地野放。台東林管處除了緊急安置小熊，並協調警方管制人員進入，並與南安小熊處理人員，偕台灣黑熊保育協會人員現地會勘，選擇了發現小熊區域內一處隱密樹林，昨晚將廣原小熊「移籠」，希望能在降低人為干擾下，儘快讓小熊跟隨母熊回到山林，還掛吊了多瓶蜂蜜誘使母熊，但一整晚都不見熊媽媽出現。

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