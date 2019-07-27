千呼萬喚！試營運逾一年 高美遊客中心終於正式營運

2019-07-27 17:24

〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚！高美濕地是海線國際級景點，暑假遊人如織。新設置的遊客服務中心外觀呈螺旋狀，設有生態體驗館-環形劇場、互動體驗區及生態教育中心。台中市府今日舉行遊客服務中心及體驗館與南側公園暨轉運停車場正式營運儀式，但遊客中心及體驗館自去年7月21日試營運至今超過一年，終於開始正式營運，創下台中市政府公共建築委外試營運最長的紀錄。民眾直呼，試營運1年也太久了。

高美濕地是中部生態保育天堂，市府透過招標程序，將文創經營委託寶美興業有限公司執行，讓政府興建、民間企業參與經營以及消費者觀光遊玩，公私協力，共創三贏，去年7月21日正式營運，成了炎夏遊客到濕地，可以吹冷氣躲太陽的去處。

高美濕地遊客服務中心室內設有生態體驗館-環形劇場、互動體驗區及生態教育中心。遊客服務中心本體是兩層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起。二樓設有觀景平台，可在此觀賞高美夕陽及風車，也適合夜晚觀星。戶外廣場則有招潮蟹和貝殼造型的裝置藝術與戶外生態池，供遊客拍照與就近觀察濕地生態。

市議員楊典忠表示，設置遊客中心的目的，除了讓遊客多一建築參觀遊覽外，還可以吸引更多人來體驗高美的不同視角，透過導覽解說增加高美濕地旅遊的深度與四季變化，希望經過一年試營運的高美濕地體驗館可以增加更多休閒與趣味。

建設局副局長陳永欣表示，硬體建設完善之後，廠商入續進駐，不斷調整內部軟體設施，如今遊客中心內的生態體驗館分為環形劇場、互動體驗區及生態教育中心受到遊客好評。甫踏入環形劇場，便可感受到360度投影所帶來的震撼。

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