認識珊瑚生態 貢寮小學堂開課

2019-07-27 13:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市政府今年向中央爭取經費辦理珊瑚小學堂課程，今天在新北市貢寮海洋資源復育園區舉行開課典禮，大小朋友一同關心並認識珊瑚的種類、成長過程，體驗復育珊瑚幼苗，用實際行動守護海洋。

新北市副市長吳明機表示，為永續海洋漁業資源，市府推動維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源的「護海三大政策」，劃設保育區、禁漁區，並不定期清除海底覆網，培育九孔、花枝幼苗並放流增裕資源。

市府獲海委會經費補助執行「新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫」，今天起每週六於貢寮海洋資源復育園區（新北市貢寮區福連里香蘭街三十四號）開設七梯次免費珊瑚小學堂課程，完全免費，課程包括認識東北角的珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰；利用珊瑚的無性生殖，由學員親手操作進行珊瑚分株。

計畫執行主持人、海大海洋環境與生態研究所副教授識名信也說，保育的最終目的是能夠落實到每個人的生活中，透過認識珊瑚課程，讓民眾了解珊瑚對海洋生態的重要性；親手種植珊瑚，讓民眾親近海洋，希望在未來進一步保護海洋。

市府表示，目前七梯次免費課程都已額滿，課程期間的相關花絮會上傳到「新北漁樂快爆」臉書，有興趣民眾仍可申請預約導覽，邀請大家一同來關注。

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