認識珊瑚生態 貢寮小學堂開課

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市政府今年向中央爭取經費辦理珊瑚小學堂課程，今天在新北市貢寮海洋資源復育園區舉行開課典禮，大小朋友一同關心並認識珊瑚的種類、成長過程，體驗復育珊瑚幼苗，用實際行動守護海洋。
新北市副市長吳明機表示，為永續海洋漁業資源，市府推動維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源的「護海三大政策」，劃設保育區、禁漁區，並不定期清除海底覆網，培育九孔、花枝幼苗並放流增裕資源。
市府獲海委會經費補助執行「新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫」，今天起每週六於貢寮海洋資源復育園區（新北市貢寮區福連里香蘭街三十四號）開設七梯次免費珊瑚小學堂課程，完全免費，課程包括認識東北角的珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰；利用珊瑚的無性生殖，由學員親手操作進行珊瑚分株。
計畫執行主持人、海大海洋環境與生態研究所副教授識名信也說，保育的最終目的是能夠落實到每個人的生活中，透過認識珊瑚課程，讓民眾了解珊瑚對海洋生態的重要性；親手種植珊瑚，讓民眾親近海洋，希望在未來進一步保護海洋。
市府表示，目前七梯次免費課程都已額滿，課程期間的相關花絮會上傳到「新北漁樂快爆」臉書，有興趣民眾仍可申請預約導覽，邀請大家一同來關注。
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小朋友在協助下將自行種植的珊瑚移至珊瑚培育缸。（記者林欣漢攝）
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海大校長張清風（由左至右）、新北市副市長吳明機及計畫執行主持人識名信一同展示親手種植的珊瑚。（記者林欣漢攝）
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民眾認識貢寮海洋資源復育園區目前復育的珊瑚種類。（記者林欣漢攝）