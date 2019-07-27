微冊深呼吸 來雲林體驗閱讀之旅

2019-07-27 13:23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府「微冊深呼吸」今天啟動，縣長張麗善打開高2.5公尺的微冊角落意象書册，邀請民眾跟著微冊角落地圖體驗70處微冊角落特色商店，透過閱讀的力量，尋找未來的藍天與希望。

微冊深呼吸活動在斗六市行啟館舉辦，創作歌手吳汶芳用音樂拉開序幕，主辦單位表示，今、明兩天邀請爵士貓、優雅農夫、Mafana、好樂團、陳相合、Juju、家裡沒電（視障歌手洪新智）、曾鈺婷等表演團體，用音樂吸引年輕族群意識到閱讀的多樣性與溫度，一起用行動關懷，響應閱讀。

縣長張麗善表示，「微册深呼吸」特展，以關懷土地及環境意識為主題，將本縣推動閱讀的微冊角落夥伴的主張與特色融合展出，引發我們對雲林生活品質來投入更多的努力與關注。

縣府文化處長陳璧君表示，為了帶領認同閱讀、認同微册角落的消費者體驗70家微册角落特色商店，文化處製作發行微冊護照，讓您輕鬆認識微冊角落店家，裡面除了有店家資訊、微册主張，27日起只要參與主辦單位規劃之各種活動，就有機會免費取得微冊護照。

陳璧君表示，「微冊角落」是源自於雲林的閱讀品牌，今年啟動微册加盟以及一本萬力募集行動，展現整個雲林縣就是你的圖書館，讓閱讀在雲林，成為風潮、成為日常。

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