頭份市「紅不讓」違法夜市逕行開幕 垃圾放2天還不收

2019-07-27 11:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「紅不讓」夜市，於尚未取得合法經營資格時，便在25日開幕營運。縣議員曾玟學批不僅違法，也造成周邊交通大亂、噪音擾人，甚至昨天還有垃圾遺留，臭味四溢；市公所表示，業者已提出申請，但尚在審查中，業者於25日營運行為，已蒐證將依違反都市計畫法舉報開罰。

夜市基地位處於蟠桃國小後方的都市計畫區內公園預定地，因公部門尚未徵收，土地目前仍屬私人地；業者相中這塊土地位處市中心，招募攤商，設立夜市經營，被踢爆沒有合法申請，但夜市仍於廿五日開幕營運。

曾玟學說，25日當天，夜市週邊交通大亂，附近社區、民宅門口被汽機車停得亂七八糟，警察開了兩百多張單；且夜市直到當晚十點多還是鄉當吵雜，旁邊社區居民不堪其擾，許多要輪班的民眾根本無法好好休息。

曾玟學說，且因蟠桃國小後門沒關，隔天裡面就出現一堆逛完夜市後的垃圾，甚至昨天早上，夜市裡仍有一堆堆的垃圾遺留，雖已打包但經2天高溫曝曬，臭味四溢，影響環境衛生。

曾玟學批，「紅不讓夜市」就是違法夜市，沒有向公所、縣府申請，程序根本沒走完；業者甚至還在一個月前欺騙他說「不做了！」結果依然違法開幕；他並強調，一定會持續監督，「台灣是法治社會，不能愛幹嘛就幹嘛。」

市公所主任秘書王森龍表示，業者早於六月間，有詢問公所該預定地未來五年沒有徵收計畫，因此，認為可依都市計畫法規定，進行集中攤商使用，但卻沒有提出申請，逕自營違法業；目前業者已提出申請，尚在審核中，對於廿五日的營業行為，公所已蒐證，將依違反都市計畫法舉報，函送縣府工商發展處開罰。

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