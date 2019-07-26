伸港國中2喜事合辦 高甲戲曲文物館今揭牌

2019-07-26 14:48

〔記者張聰秋／伸港報導〕因地緣關係，彰化縣伸港鄉泉州社區是中國傳統戲曲「高甲戲」的發源地，老祖宗帶進台灣，鄉內伸港國中成立社團，長期推動「高甲戲」有成，今年校方讓傳承再進化，利用社團教室成立全縣第1個「高甲戲曲文物館」，文化扎根更深。

2011年伸港國中成立「高甲戲」社團，成軍以來學生利用每週六下午練習，9年來參加比賽獲獎無數，締造人文藝術推廣與地方文化傳承的雙贏佳績，今年，校方在同樣致力於推廣「高甲戲」文化著墨頗深的美港西社區大學幫忙下，得以促成文物館的誕生，今天，風光揭牌。

縣長王惠美、身兼大葉大學推廣教育處長的美港西社區大學校長陳月娥，以及縣議員賴清美、施嘉華等人見證揭牌儀式，會中，穿插伸仁紡織董事長白璨榮捐贈學校8台裁縫機和2台拷克機與實習布料等物，學校充實家政教室設備，2件校園好事合辦，「喜上加喜！」

王惠美說，從政之前，曾在伸港國中教過書，對伸港國中的感情特別深，樂見師生在文化傳承領域做出成績，希望同學們「追本溯源、凡事感恩」，了解生長的環境，熟悉地方傳統並好好學習蓄積能量，將來有能力也能效法學生口中的「白伯伯」，回饋社會造福鄉里，形成愛的傳承、善的延續。

企業家白璨榮行善低調，捐贈都找「代理人」出面，伸港在地子弟立委柯呈枋成了白董的「分身」，今天活動會場，王惠美致贈感謝狀由柯呈枋代表接受，柯呈枋說，「高甲戲」曾是風靡全台的戲曲，學校結合社大資源成立頗具特色的戲曲館，是鄉民之福，地方有白董事長大善人，捐獎學金、捐教學設備不間斷，更是學生們的「貴人」。

學生們操作裁縫機，不單女生會，連男生也能靈活操作，不少學生說，原來縫紉這麼有趣！可以做出衣服、手帕、袋子，體驗DIY、動手做，上家班課一點都不無聊！

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