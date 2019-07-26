台灣美食展開展 交通部：今年來台旅客有信心破1200萬人次

2019-07-26 14:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣美食豐富又多元，集結國內外各方美味的「2019台灣美食展」今起4天於世貿一館開展，交通部政次黃玉霖表示，今年前5個月旅客比去年同期成長13%，今年有信心突破1200萬人次，而台灣觀光協會會長葉菊蘭則強調，美食是台灣很重要觀光品牌，也能充分展現台灣的文化底蘊及歷史脈絡，更能以此推動「美食外交」。

今年美食展分成「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大展區，包括觀光局、客委會、原民會、文化部、經濟部、財政部、農委會等等都使出渾身解數參展。現場還設有可以親子動手做的「廚藝教室」，也邀請許多征戰世界的台灣之光不定時進行展演，並有國內外名廚的大師講座，活動多元豐富。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，這次美食展堪稱是國家級，各部會都非常踴躍，共同打造台灣觀光最重要亮點「美食」， 是台灣很重要的觀光品牌。所謂「民以食為天」，美食最能展現國家文化底蘊及歷史脈絡的內涵，品嘗美食就最像在實地考察，尤其是偏遠地方，風俗都能體現。

葉菊蘭說，美食展可以推動台灣美食品牌化、在地化、國際化，現場有來自日、韓、越南、穆斯林等各國風情美食共同展出，「吃」除了文化之外也是一種藝術展現，並且也要把食的知識傳遞出來。而緊接而來8月就是台灣美食月，將以此讓台灣美食魅力持續發酵，吸引更多旅客來台。

交通部政務次長黃玉霖致詞時說，台灣去年國際旅客人次來到1107萬，而今年1到5月旅客已經突破504萬人次，比去年同期成長13%，因此有信心今年國際旅客能突破1200萬人次。為讓台灣成為觀光大國，觀光局也陸續推動今年為小鎮漫遊年、2020年為脊梁山脈旅遊年、2021年為台灣自行車旅遊年等，積極推廣觀光。

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