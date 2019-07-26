反對板中開放男生穿裙 民間團體赴教育部抗議

2019-07-26 12:52

〔記者林曉雲／台北報導〕國立板橋高中日前開放男生可自由選擇穿裙子，被教育部長潘文忠舉發造謠的安定力量主席孫繼正與新北市家長會長協會、媽媽盟等團體今早赴教育部前陳抗，召開《教育部不要成為教育的絆腳石》記者會，質疑讓男生穿裙子是「挑戰禮儀規範」，開放制服會衍生出安全問題和費用問題，由家長承擔，況且國中小孩子還在學習建立價值和自律，抨擊這是非常不正確的教育方式。

新北市立板橋高中學生會今年5月校慶時，舉辦「男裙週」活動引起迴響，板中校務會議近日決定放寬服裝儀容規定，新學年9月開學，板中男生將可以穿裙子上學。校方表示，這是尊重性別平權及學生選擇制服的自主性；教育部國教署當下也表示，依性平法精神，對於板中開放男學生穿裙子表示尊重和樂觀其成。

此外，繼3年前高中生服儀解禁後，教育部也研訂相關規範草案，擬保障國中學生表達意見和參與決定的權利，規劃國中設立服儀委員會，且要納入學生代表占比4分之1，另修改相關輔導管教辦法，未來不管國小、國中或高中，服儀都不再列為「管教」事項，學校不能以學生違反服儀規定懲處，全國約有180萬名高中、國中、小學生受惠，獲得全志盟、台家盟、全教總及人本等教育團體的支持肯定。

不過，今天到教育部前陳抗的家長聯盟抨擊，校園不應該採用假民主，既要採納各方意見，為何只有提高學生代表參與比率？卻排除家長意見，讓開放制服的安全和經濟問題，由家長承擔，造成家長經濟和精神負擔，況且制服早就不是以前又悶又熱材質，另有學校以性平教育意識形態錯誤引導學生，男生穿裙子就是性平教育，令家長有莫大失望，教育部教平教育是如此意識形態的培育。

教育部國教署學安組副組長黃瀞儀回應表示，板橋高中透過民主程序，有納入家長團體、學生代表、教師和行政代表，經對話制定的服儀規範，教育部立場都給予尊重，針對有媽媽們擔心不穿制服可能會形成安全疑慮，或是教育部研修相關服儀原則解禁，都還在廣納社會各界意見，不會趕在今年8月的108學年實施。

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