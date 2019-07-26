栗喉蜂虎「嬰兒潮」 保育員忙到人仰馬翻

2019-07-26 12:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園甫於7月上旬開幕的穿山甲館，吸引攝影愛好者，搶拍艷麗的夏日精靈「栗喉蜂虎」。園方從104年起，與台大森林環境暨資源學系的野生動物研究團隊負責野地生態調查與「棄蛋」撿拾、華信航空負責「棄蛋」的即時運送，合作「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」，在今年有了豐碩的成果，順利孵化出超過20隻雛鳥，繁瑣的餵食讓保育員忙得人仰馬翻。

園方指出，去年撿拾的83顆「棄蛋」中，人工孵出15隻雛鳥、順利育成5隻雄性幼鳥，目前在穿山甲館內，非常吸引遊客目光的個體。動物園根據前幾年的經驗進行檢討精進後，今年栗喉蜂虎「棄蛋」的人工孵出及育成數量，總算有了較大幅的成長。

今年撿拾的62顆「棄蛋」，人工孵出24隻雛鳥，目前有一半的個體穩定成長中。園方指出，孵育團隊主要負責照養的3位保育員，從每日例行的幫鳥寶寶秤重、換盆及清洗、計算體重增重比例、調整食物比例重量，再到各類食材的準備、記錄，依據鳥寶寶不同的日齡，從初期的一天六餐，逐漸調整至五餐、四餐、三餐等，繁瑣的食物準備及細緻餵食模式，讓保育員們深刻感受到為人父母的辛勞。

園方表示，養活人工孵出的鳥寶寶，從照養環境、食材選擇到餵食模式等環節，都要盡量模擬野外的條件與情境，例如栗喉蜂虎的食物，必須以富含蛋白質的昆蟲餌料為主，涵蓋幼齡麵包蟲、大麥蟲、小蟋蟀、蜂蛹、蟑螂、蜜蜂及乳鼠肉等多樣性的食材，透過人為加工處理，並添加綜合維生素及鈣粉，才能滿足雛鳥成長時所需要的能量和微量元素。

每餐的準備時間，人工孵育團隊通常就要花上一個小時，讓保育員緊張兮兮、手忙腳亂的是，剛備料餵完一批某同梯日齡的鳥寶寶，另一批不同日齡的鳥寶寶，已接近嗷嗷待哺的時間，保育員們馬上得趕著準備下一批鳥寶寶的食物。

園方表示，人工孵育團隊從備料、餵食的育雛代工生產線雖然隱約成形，接下來還有訓練雛鳥自行覓食及飛行的考驗，箇中辛勞非外人所能想像，但希望鳥寶寶們健康平安，順利長大，不久後，能在穿山甲館看到牠們美麗的身影。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法