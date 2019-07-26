「媽寶」貓頭鷹！癡等媽媽餵食「看破」了

2019-07-26 09:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕各種鳥類親鳥餵食的畫面讓人感動，而當雛鳥長到青少年的亞成鳥時，就得自力更生，南投林管處人員近日在奧萬大觀賞「少年貓頭鷹」，發現親鳥回巢餵食頻率變低，巢中的少年貓頭鷹仍會發出「啾啾啾」短促的乞食聲，呼喚親鳥快來餵食，但叫了幾天，前晚已「看破」自行覓食。

南投林管處經營的奧萬大森林遊樂區生態豐富，鳥類種類繁多，其中夜間出來活動的貓頭鷹因是夜行者，遊客較少注意到牠們，但奧萬大工作人員和志工則一直很注意牠們的動態。

奧萬大森林遊樂區經理廖慶森表示，貓頭鷹族也是4~6月份是育雛期，3隻雛鳥只要蟬聲在晚間6點40分停止鳴叫工作後，這幾隻雛鳥就集體發出「啾啾啾」短促的乞食聲，呼喚親鳥快回來餵食。

這個月再觀察，發現已長成亞成鳥，即青少年期貓頭鷹，牠們的媽媽回巢餵食的頻率極低，要這群孩子自力更生，要吃晚餐自己覓。巢中有兩隻最近一到晚上就各自散去，找尋自己的食物，只有一隻仍蟬鳴停止牠就發出乞食聲，看能不能再把媽媽喚回來。

這隻還不想長大的少年貓頭鷹，在發出數日乞食聲也等不到媽媽回來餵食後，前晚已自己出巢去覓食，願意靠自己的力量活下去。

廖慶森也說，貓頭鷹是肉食性動物，青蛙、蟾蜍、小老鼠、蜥蜴甚至體型小的幼鳥都是牠們的食物。

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