旅日注意！準颱風「百合」恐橫掃本州 今晚起有影響

2019-07-26 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，恐將成為今年第6號颱風「百合」！最新的「全球預報系統（GFS） 」模擬路徑預測圖顯示，它將橫掃日本本州，包括名古屋、靜岡、東京等都市，專家指出今（26）日晚間起恐將受大雨影響。

臉書粉絲專頁「天氣風險 WeatherRisk」對此表示，「熱帶低氣壓即將成颱」；美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已將該熱帶低壓定義為「熱帶氣旋」，也對它發布參考警示。

台灣中央氣象局觀測到，「熱帶性低氣壓TD11」中心氣壓為1005百帕，瞬間最大風速達每秒23公尺，等同於時速82.8公里；日本氣象廳觀測指出，該熱低中心最新絕對位置，在北緯28.1度，東經137.5度，以時速15公里朝北往本州西部和歌山縣前進。

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，此熱帶性低氣壓未來幾天可能繼續朝北北西方移動，中心恐於日本本州西部登陸，接著朝向西北西方橫掃本州，最後由千葉縣出海。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）則在推特提醒，該熱帶性低氣壓會在26日晚間至28日，在日本東南部降下大雨並颳起強風。

傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）推特全文

The JMA has declared a TD to the W of Iwo To （#IwoJima） and can strengthen to a TS as it track northward over the next few days. This feature will bring rain, some heavy, and gusty winds to southeast #Honshu, #Japan Friday night into Sunday, local time. pic.twitter.com/iTw2uFhnzi — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年7月24日

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