7成男生不愛「低胸爆乳裝」？ 這些穿搭初次見面「超扣分」

2019-07-26 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕現今交友模式越來越多元，不少網友會在網路交友軟體上尋找知心好友或是另一半，但若彼此發展到「出門約會」的部分，初次見面的穿搭可說是相當重要，聊天交友軟體「iPair」就調查出初次見面時有7成的男生不喜歡女生穿爆乳裝，而有9成的女生不能接受男生穿背心配短褲。

根據《ETtoday健康雲》報導，聊天交友軟體「iPair」針對網友進行「初次見面心得」的調查，發現有8成網友認為第一眼的印象非常重要，而約會的穿搭更是要重視！其中有9成的女生不能接受自己認真打扮，對方卻是穿上背心搭短褲隨便赴約，但若是太過正式也會矯枉過正，例如穿上西裝褲加上白襯衫的男生，就會讓8成的女生感覺好像在「跟客戶吃飯」，但除了這兩個「太隨便」或「太正式」之外，簡單的白T搭上牛仔褲也有學問，T恤的細節「領口」、「腋下處」鬆垮、沾上汗漬，都會讓6成女生感到反感。

而一般女生用來自信展現身材，露出長長事業線的「低胸爆乳裝」，竟然也出乎意料的被7成的男生不喜歡，認為會「破壞第一印象」，而充滿花樣以及誇張圖案的衣服也會讓人大翻白眼，無法接受「想扣分」，除了這兩種穿搭以外，很潮、很酷的「嘻哈」穿搭則也讓許多男網友搖頭，大喊不能接受。

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