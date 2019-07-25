長期推動文資保護 傅朝卿獲台南文化獎

2019-07-25 21:36

［記者劉婉君／台南報導］第8屆「台南文化獎」遴選結果今天出爐，由長期推動文化資產保存維護及世界文化遺產觀念的國立成功大學建築學系名譽教授傅朝卿獲得。

「台南文化獎」主要在表彰長期對於台南文化保存、傳承、發展及創新等相關領域具有重大貢獻的人士。

台南市文化局表示，傅朝卿在1984年台灣文資保存尚未受到重視時，就成立文史工作室，致力推動文化資產保護，隔年出版《安平建築》，書中介紹的魏宅後來被指定為市定古蹟，安平劍獅也因而漸受重視，成為安平地區重要象徵。

傅朝卿曾擔任台南文化基金會執行長、台南縣市文獻委員、文化資產審議委員、台南孔廟基金會董事、台南市文化資產保護協會創會理事長等，幾乎參與台南市所有國定古蹟指定、修復調查研究、老建築修護設計案審查等，也積極爭取烏山頭水庫及嘉南大圳成為台灣18處世界遺產潛力點之一；亦曾為面臨拆除危機的台南地方法院、原台南測候所、台南火車站及原台南州廳等發聲，促成被指定為國定古蹟而成功保存下來。

在文化活動方面，於1998年策劃「台南市文化資產大展」、1999年「鄭成功與台灣文化資產特展」、2002年「孔子廟與台灣文化資產特展」，以及孔廟文化活動，在當時都是開創性活動，也成為台南市政府後來每年固定舉辦「孔廟文化節」及「鄭成功文化節」的雛形。

2011年，傅朝卿倡議台南市立美術館設置，受聘擔任籌備委員，現為南美館董事會董事。同年他帶領文化部代表及成大師生，以台灣名義進入聯合國教科文組織（UNESCO），於巴黎的總部參加文化遺產國際組織「國際文化紀念物與歷史場所委員會」發表論文，是戰後台灣第一位於該地發表論述的學者。

傅朝卿曾參與撰寫台南市志，發表超過800篇的論述，著作包括《台南市日據時期歷史性建築》、《台南市光復後現代建築》、《台南市－文化資產歷史名城》（中英雙語）、《台南市古蹟與歷史建築總覽》、《全台首學台南市孔子廟》、《台南市古蹟與歷史建築總覽》及《圖說台灣建築文化史》等，並大規模調查台南的歷史建築等文化資產。

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