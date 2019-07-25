夏季電費貴？專家透露這樣使用冷氣、冰箱省很大！

2019-07-25 19:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市產業發展局和燦坤忠孝永春門市今共同推廣節能家電，燦坤推出優惠檔期，在7月19日至8月11日活動期間購買冷氣或冰箱即可贈超級好禮，也配合北市府節能家電補助舊換新，最高可折抵萬元。燦坤忠孝永春門市店經理胡學仁表示，冰箱、冷氣一級能源和五級效能差很多，年省可差到1000多元，如果定期清洗濾網每年也可少百元電費。

胡學仁指出，民眾依照家裡坪數選擇冷氣可省下不少電，變頻冷氣降溫快，也較省電，但價格比定頻冷氣貴，若家裡冷氣都開8小時以上，裝變頻冷氣較合適；冷氣較便宜，適合不常開冷氣的民眾，若每天僅開2、3小時，可選擇定頻冷氣。

胡學仁也教大家如何省電，他表示，選擇一至二級能效標章的冷氣可節能，溫度控制在26至28度可節省6％效能，固定2至3週定期清潔濾網可延長使用壽命，每年也可省下百元電費。至於冰箱，家中若為2至3人可選擇310L至380L、4至5人可選擇450L至520L的冰箱，冷藏七分滿不但能保持食物新鮮，也能節省電力。

台北市住宅補助冷氣、冰箱仍有名額，只要符合能源效率一、二級，住宅冷氣每kW可補助1000元，冰箱每公升補助10元，兩者都以3000元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限，北市每戶最多可申請獲得1萬5000元，民眾可至13處中華電信門市申請，即可立即領取補助金。

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