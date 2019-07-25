東豐快二階環評說明會 豐原場火爆對罵、踢桌抗議

2019-07-25 17:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天持續在東勢區及豐原區公所召開東豐快速道路二階環評公開說明會，在豐原場時，石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈提出程序問題，市議員指責「你們不要來亂」，引起石岡區民賴俊宏不滿，踢桌抗議，，被員警拖出會場；市議員王朝坤秘書林文龍也一度與李蔚慈互指飆罵，李蔚慈二度發言時，則為老農權益發聲，當場激動落淚。

東豐快速道路二階環評公開說明會，上午在東勢區公所召開，到場人士幾乎都以東勢區居民及里長為主，幾乎一面倒支持，場面平和；下午轉往豐原區公所舉行時，許多石岡區民早在前一天就登記發言，卻沒有機會表達意見，李蔚慈在建設局簡報時提出程序問題，市議員張瀞分認為說明會沒有所謂程序問題，指責「你們不要來亂」，石岡區民賴俊宏聽了當場激動踢桌抗議，員警見狀立即將他出會場，賴俊宏坦承自己過於激動不對，待心情平復後再進入會場。

「石岡沒有擋路，河床共構！」石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈、賴俊宏等人認為，東豐快速道路共規劃4個方案，市府只提第4方案送環評審查，要求比照國道6號，採用自救會主張，以河床共構方式興建，避免土地徵收。

豐原區張小姐則說，其土地兩次被徵收，但陽春麵一碗都漲到45元了，地上物補償金額卻還是20多年前的價格，民眾領取補償無法重建原有房屋，要求應給予民眾合理補償。

豐原區翁子長連佳振說，東豐快速道路從石岡出來，卻無法銜接國道4號豐潭段，車輛需下交流道進入豐原區富陽路及國豐路再上交流道，未來恐造成這600公尺路段塞車回堵，要求研議高架銜接，以免影響交通。

市府說明或民眾發言時，李蔚慈插話詢問相關問題，引發市議員王朝坤秘書林文龍不滿，一度與李蔚慈對罵，要求她尊重他人發言權。不過，林文龍也呼應李蔚慈發言，要求市府規劃開闢道路應符合民眾期待，讓民眾心服口服，河床共構，國道6號能，東豐快為何不能？他要求東豐快銜接台74號快速道路，應通盤考量是否會造成豐勢路塞車，以解除民眾疑慮。

市員張瀞分則表示，開闢道路難免影響部分民眾權益，市府針對被徵收地主，應做最優厚的補償，大家互相尊重。

李蔚慈二度發言時則說，其住家原本要被徵收，因市府調整路線而不用徵收，有人質疑她為何還要抗爭？因為不能背棄當初和她一起抗爭的老農，老農原本就弱勢，農地被徵收後將無以維生，還會喪失農保。說到激動處，大哭流淚。

主席建設局副局長顏煥義則表示，民眾意見，現場皆錄音錄影，將提供顧問公司參考，並設法改善或解決。

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