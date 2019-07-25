基隆保育區外海打撈23桶機油 救了潛水天堂生態

2019-07-25 10:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆潮境公園、望海巷保育區外海昨天下午遭人惡意棄置23桶船舶用廢機油，很多潛友都擔心會污染有「秘密花園」美譽的潮境海灣，基隆市政府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀今天說，油桶分佈的海域還算集中，而且應該是事發不久就被潛水教練王銘祥發現，及時打撈，阻止更大的悲劇發生。

基隆市政府2016年在望海巷劃定「潮境海灣資源保育區」，全面禁止採捕並進行物種復育，成效良好，近年珊瑚、魚類生態資源豐富，在保育區深處的「秘密花園」，更是潛友讚不絕口的美麗勝地。

昨天下午潛水教練王銘祥帶學員出海潛水時，驚見海上漂浮著機油桶，大片廢油污染海洋，隨即與學員一一將23桶機油桶打撈上船，一桶20公升，海上方圓半公里都是油污。王銘祥說，亂丟機油桶的人實在惡劣，已污染美麗的海洋及大自然生態。學員也說，23桶很明顯就是故意亂丟的，實在很誇張。

蔡馥嚀今天說，在海上棄置廢油桶的行為實在是可惡至極，油桶分佈的海域是從象鼻岩到新北至基隆海域交界前的範圍，因為還算集中，而且應該是事發不久就被王銘祥發現，並立即打撈，才阻止油桶漂向保育區等更大的悲劇發生。

蔡馥嚀說，法網難逃別僥倖，已經有事發時在附近的船隻提供相關畫面線索，將透過科學辦案全力緝凶，抓到可依海洋污染防治法，處30萬至150萬元罰鍰。岸巡也表示，正透過雷達回放等技術，並調閱船艇航跡，鎖定犯嫌。

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