天降火球照亮加拿大夜空 專家研判隕石掉落

2019-07-25 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕美東當地時間週三（24日）凌晨2點44分，一個巨大的火球從天而降，照亮了加拿大安大略省南部和魁北克省的夜空，西安大略大學與美國太空總署（NASA）合作的全空域照相系統，捕捉到這珍貴畫面。

根據《CNN》報導，NASA底下的流星體環境辦公室（Meteoroid Environment Office）的埃勒特（Steven Ehlert）表示，火球上的隕石碎片可能落在安大略省班克羅夫特（Bancroft）的地表上。

西安大略大學的天文學教授布朗（Peter Brown）表示，火球極有可能落下少量的隕石，特別是在班克羅夫特的卡迪夫鎮（Cardiff）附近，因為火球在班克羅夫特西邊的大氣層中結束時高度很低，並且明顯放慢了速度，這都是有物質殘存的跡象。

研究人員相信火球最初是在距離地面91.7公里的安大略湖上空看到的，其火光軌跡在克拉靈頓（Clarington）和彼得伯勒（Peterborough）閃耀好幾次，隨後在班克羅夫特以西變暗並熄滅。研究人員研判，殘存的隕石大小可能如沙灘球，也可能裂成許多小碎片。

隕石是黑色、通常是扇狀，比正常的岩石重，由於它們含有磁性，所以也能被磁鐵吸引。在加拿大，太空隕石屬於掉落土地上的所有者。

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